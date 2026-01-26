Форма поиска по сайту

26 января, 15:19

Транспорт

"Автодор" опроверг повышение тарифов на платных трассах

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Автодор" пока не повышал тарифы на проезд по платным трассам в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

В телеграм-канале Baza ранее появилась информация, что из-за роста инфляции и высоких затрат на содержание дорог "Автодор" якобы повышает тарифы. Отмечалось, что проезд станет дороже на трассах М-4 "Дон", ЦКАД, М-12 "Восток". Также утверждалось, что на М-11 "Нева" с 12 января цены уже выросли.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин указал на недоступность длинных денег для развития платных дорог в стране. Он заявил, что количество высокоскоростных трасс в стране вырастет, как только финансовая составляющая будет позволять.

По его словам, новые маршруты платных магистралей постоянно прорабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая дойдет от Санкт-Петербурга до побережья Азово-Черноморского бассейна.

