Хуснуллин: развитие платных дорог в России упирается в нехватку длинных денег

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вице-премьер Марат Хуснуллин указал на недоступность длинных денег для развития платных дорог в России, передает РИА Новости.

Он отметил, что новые маршруты платных магистралей постоянно прорабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна. Также имеются возможности для дополнительного расширения трасс.

"Сейчас все пока упирается в стоимость денег. То есть понятно, что только за бюджет мы не можем все это построить, поэтому мы сейчас прорабатываем градостроительную документацию", – объяснил Хуснуллин.

Он заявил, что количество высокоскоростных дорог в стране вырастет, как только финансовая составляющая будет позволять.

По его оценке, сейчас общая доля скоростных дорог в РФ невелика – 0,6%. Вице-премьер выразил уверенность, что ее необходимо увеличивать, потому что подобные трассы – это "всегда улучшение экономики и регионов, и страны в целом".

Ранее Хуснуллин пообещал, что до конца 2025 года в России будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог. Он отметил, что это на 4 тысячи километров больше, чем в прошлом году. По его словам, план по строительству и ремонту выполняется с опережением на 29% по сравнению с 2024 годом.

