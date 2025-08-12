Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 "Восток"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На скоростной трассе М-12 "Восток" появилась музыкальная разметка. Теперь на 144-м километре магистрали во Владимирской области водители могут услышать песню "Калинка-малинка", заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Отмечается, что подобные обозначения появляются на дороге, чтобы не дать автомобилистам уснуть во время пути. Вместе с тем они повышают внимание автомобилистов и приводят к снижению аварийных случаев.

В будущем госкомпания "Автодор" намерена нанести аналогичную разметку на 259-м километре во Владимирской области в сторону Москвы, а также на 412-м километре в Нижегородской области по направлению в Казань.

Ранее стало известно, что на Садовом кольце в столице открыли два новых разворота, созданных в рамках проекта ЦОДД по изменению разметки. Один из них появился перед проспектом Академика Сахарова и ведет на внешнюю сторону Садового кольца. Второй обустроили на том же участке, однако он направлен на внутреннюю сторону дороги.

