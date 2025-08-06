"Известия": автоперевозчики попросили убрать с дорог незаконные глушилки

Фото: ТАСС/Олег Елков

Роскомнадзор может проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог. С данной инициативой в ведомство обратилась ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс", сообщает газета "Известия".

По словам перевозчиков, им назначают штрафы за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря спутниковых сигналов происходит из-за неправомерной установки таких устройств.

"При потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля", – пояснил президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин.

Как отмечается в письме ассоциации, нередко данные устройства устанавливают с нарушениями законодательства владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и прочих гражданских объектов.

Эксперты отмечают, что приобрести глушилку сейчас может кто угодно. Также отсутствует единая нормативная база для их применения.

В свою очередь, директор одной из компаний беспилотных технологий Дмитрий Дацыков отметил, что потеря связи не менее критична для самих жителей, так как усложняет вызов скорой или пожарных.

В связи с этим ассоциация попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где пропадают навигационные сигналы, и провести обследование этих зон. В ведомстве уже получили обращение ассоциации и рассмотрят его в установленном порядке.

