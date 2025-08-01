ГАИ намерена перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госавтоинспекция планирует перенести большую часть услуг на портал "Госуслуги Авто". Об этом РИА Новости заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Во время лекции "Новые вызовы госслужбы. Задачи для людей, процессов и технологий" на форуме "Территория смыслов" Черников пояснил, что это необходимо для того, чтобы уменьшить количество походов в подразделения ГАИ.

Он также отметил, что сейчас на "Госуслуги Авто" можно оформить, например, договор купли-продажи, благодаря чему сокращается риск мошенничества.

Ранее стало известно, что медицинская справка, которая дается водителям после медкомиссии, перейдет в электронный формат. Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки, которые нужно будет предъявить в ГИБДД. Информация автоматически загрузится в систему ГАИ.

