Медсправка для водителей может стать электронной с 1 августа

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Медицинская справка, которая дается водителям после медкомиссии, перейдет в электронный формат с 1 августа этого года. Об этом рассказал глава рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки, которые нужно будет предъявить в ГИБДД. Вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. Шкуматов также предположил, что QR-код можно будет предъявить в том числе и в психиатрическом и наркологическом диспансерах.

"В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид – это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность", – приводит РИА Новости слова эксперта.

МВД ранее опровергло информацию о якобы введенном 10-дневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации. В ведомстве призвали блогеров и журналистов проверять информацию, полученную из неофициальных источников.

В июле Госдума приняла закон, повышающий с 1 сентября пошлины в сфере транспорта. К примеру, в три раза увеличится стоимость выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства – 1,5 тысячи рублей за бумажный документ и 4,5 тысячи рублей – за пластиковый.