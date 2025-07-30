МВД опровергло введение срока уведомления ГАИ о смене места регистрации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла в своем телеграм-канале информацию о якобы введенном 10-дневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации.

Волк обратила внимание на то, что место жительства владельца автомобиля относится к регистрационным данным транспортного средства, которые подлежат внесению изменений. Однако 10-дневного срока для корректировки этих данных законом не установлено.

Автовладелец должен обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней после:

приобретения ТС;

самостоятельного изготовления ТС;

временного ввоза ТС в Россию на срок не более 1 года.

Волк призвала блогеров и журналистов проверять информацию, полученную из неофициальных источников, и добавила, что за комментариями и разъяснениями можно обратиться в пресс-службу МВД.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что в России собираются запретить автомобили с правым рулем. Распространились сообщения о якобы планируемом проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в рамках которого будет запрещена продажа, покупка и эксплуатация таких машин.

Волк объяснила, что упор будет сделан на информирование водителей транспортных средств этой категории, а также на разработку методов, которые позволят авто и дорожной инфраструктуре лучше взаимодействовать с учетом ПДД.

