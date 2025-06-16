МВД опровергло разработку нового дизайна паспорта гражданина РФ

Фото: паспортроссии.рф

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла в своем телеграм-канале информацию, которая была опубликована в СМИ о разработке нового дизайна паспорта гражданина России.

По ее словам, министерство и иные федеральные органы исполнительной власти не создают новый дизайн паспорта. Более того, законодательных инициатив по этой теме в ведомство не поступало.

Однако Волк рассказала, что сейчас обсуждаются вопросы улучшения форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.

Ранее в МВД рассказывали, что в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки: о регистрации по месту жительства или снятии с учета, а также сведения о воинской обязанности.

В документ также могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями. К примеру, это могут быть данные о группе крови или об идентификационном номере налогоплательщика.

