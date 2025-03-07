Минцифры РФ предложило оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ предлагает оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами. За один визит в центр обслуживания они смогут получить документ, создать учетную запись на "Госуслугах", зарегистрировать биометрию и оформить сим-карту, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На сегодняшний день процедуры осуществляются в разных местах.

"Центры обслуживания смогут с помощью единой системы идентификации и аутентификации направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС", – отметило министерство.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий возможность подачи заявления на оформление российского гражданства по рождению в электронной форме. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит сократить временные, организационные и иные издержки для граждан, которые предусмотрены в связи с необходимостью присутствия заявителя как при подаче заявления, так и при получении результата его рассмотрения.

Заявление можно будет подать с помощью портала "Госуслуги". При этом граждане также смогут направить заявку и в бумажном виде.

