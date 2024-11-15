В Госдуму внесли проект об онлайн-подаче заявления на гражданство РФ по рождению

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В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий возможность подачи заявления на оформление российского гражданства по рождению в электронной форме. Документ, разработанный членами комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, размещен в думской электронной базе.

Авторы инициативы считают, что данная мера позволит сократить временные, организационные и иные издержки для граждан, которые предусмотрены в связи с необходимостью присутствия заявителя как при подаче заявления, так и при получении результата его рассмотрения. Таким образом, удастся повысить качество и доступность для россиян реализации своих прав.

В пояснении к законопроекту сказано, что заявление можно будет подать с помощью портала "Госуслуги". При этом граждане также смогут направить заявку и в бумажном виде.

В случае утверждения документ вступит в силу 1 июля 2025 года.

Параллельно с этим в Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается ввести обязанность с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Направили документ в нижнюю палату парламента члены думского комитета по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.

Инициатива также предусматривает норму, по которой при отказе от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

