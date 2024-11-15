В ГД внесли проект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект, по которому предлагается ввести обязанность с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации, внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Проект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента члены думского комитета по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.

"В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет", – уточняется в документе.

Отмечается, что изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации" нужны для повышения патриотизма и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законы страны.

Инициатива также предусматривает норму, по которой при отказе от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

"Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью", – добавляется в документе.

Ранее в Госдуму уже направили законопроект, который позволит лишать приобретенного гражданства России за нарушение присяги. Позднее в МВД напомнили, что те иностранцы, которые до 22 ноября еще не принесли присягу, получат отказ в российском гражданстве.

