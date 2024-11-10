МВД: в РФ лишат гражданства иностранцев, не принесших присягу до 22 ноября

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Иностранцам, которые не принесут присягу до 22 ноября, откажут в российском гражданстве. Об этом сообщило МВД России.

В ведомстве напомнили, что 22 ноября истекает срок для принесения присяги гражданина РФ для иностранцев. Если они не пройдут процедуру принесения присяги до этого срока, то уже на следующий день, 23 ноября, они будут считаться не приобретшими гражданства РФ, а решения о приеме их в российское гражданство – недействительными.

Отмечается, что данные положения не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство России до введения обязанности по принесению присяги – 1 сентября 2017 года – либо на дату приема в гражданство их освободили от ее принесения.

Сотрудники МВД РФ также начнут аннулировать фиктивные браки иностранцев, которые были заключены ради получения миграционных статусов. Сейчас территориальными органами ведомства проводится работа по установлению признаков соответствующих браков.

В Госдуму ранее внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию по месту жительства – не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади.