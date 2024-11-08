МВД РФ будет аннулировать фиктивные браки ради получения миграционных статусов

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Сотрудники МВД РФ начнут аннулировать фиктивные браки иностранцев, которые были заключены ради получения миграционных статусов, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В настоящее время министерство уже готово к исполнению закона, который вступит в силу 25 января 2025 года. Он направлен не только на расторжение фиктивных браков, но и использование отцовства, указала Волк.

Сейчас территориальными органами МВД России проводится работа по установлению признаков соответствующих браков. В органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки уже выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными.

Только за прошлый год по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство, заключила Волк.

В конце октября Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане могут упрощенно получить разрешение на временное проживание (РВП) только после трех лет брака с гражданином России. Данная инициатива направлена на противодействие фиктивным бракам с иностранцами.

Вместе с тем Госдума одобрила в I чтении штрафы за подделку документов при организации незаконной миграции. Предлагается увеличить максимальный штраф при повторном нарушении до 60 миллионов рублей. Также в первом чтении нижняя палата парламента приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, на которых размещаются предложения о предоставлении незаконных услуг в области миграции, а также организации незаконной миграции.