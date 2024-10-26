Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранными гражданами

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане могут упрощенно получить разрешение на временное проживание (РВП) только после трех лет брака с гражданином России. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Данный закон направлен на противодействие фиктивным бракам с иностранцами. Изменения вносятся в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Как указывалось в сопроводительных документах, мигранты иногда заключали фиктивные браки с целью получения миграционного статуса без реального намерения создать семьи. До настоящего момента в российском законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона, предлагающий установить для юрлиц повышенные меры ответственности за подделку документов при организации незаконной миграции. Максимальный штраф при повторном нарушении может составить 60 миллионов рублей.

До этого нижняя палата парламента в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой людей, или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в РФ.