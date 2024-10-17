Более 2 тыс мигрантов выдворят из России после второго этапа операции "Нелегал-2024"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Более двух тысяч мигрантов выдворят из России по итогам второго этапа операции "Нелегал-2024", который проходил в Москве. Об этом пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщила на сайте.

В рамках мероприятия полицейские выявили свыше 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Также судебные органы вынесли 20 решений о депортации иностранцев. Депортировано уже 12 человек, говорится в публикации.

Помимо этого, в период проведения второго этапа операции возбуждено 420 уголовных дел по статьям УК России за организацию незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что проживающим в Омской области иностранцам с 1 марта 2025 года запретят работать по патентам в семи сферах. Они не смогут трудиться в сфере образования, здравоохранения, торговли, производства лекарств и продуктов, в области охоты и предоставления соцуслуг.

Большинство опрошенных россиян (80%) заявили, что в российских регионах живет слишком много мигрантов. Такую позицию выразили сотрудники сфер транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).