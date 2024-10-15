Губернатор Омской области ограничил прием на работу мигрантов с 2025 года

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Иностранцам, проживающим в Омской области, запретят со следующего года работать по патентам в семи сферах. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Принятое главой Омской области решение вступит в силу с 1 марта 2025 года. По словам Хоценко, мигранты не смогут осуществлять трудовую деятельность в сфере образования, здравоохранения, торговли, производства лекарств и продуктов, в области охоты и предоставления социальных услуг.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил изменить существующую в России систему привлечения мигрантов к работе. Как он утверждает, предоставляемый иностранцам патент изжил себя. Котяков напомнил, что работодатели расходуют средства на обучение и медицинское обследование мигрантов без гарантии того, что они не уволятся после этого.

Для решения соответствующей ситуации глава Минтруда предложил обязать иностранцев возвращать затраченные на них деньги в случае увольнения. При этом часть подобных расходов – подготовка документов, медобследование и обучение – мигрант должен будет изначально оплачивать сам или заниматься этим у себя на родине.

