Высокопоставленные полицейские задержаны за организацию незаконной миграции в Туле

Фото: 123RF/danielt1994

Два высокопоставленных полицейских задержаны в Туле за организацию незаконной миграции, пишет пресс-служба СКР.

Задержание производилось при оперативном сопровождении УФСБ РФ по региону. Речь идет о неназванных заместителе начальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Тульской области и начальнике УКОН того же УМВД.

Следователи уверены, что эти лица с 2020 по 2024 год были членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам. За деньги, уточнили в пресс-службе, фигуранты принимали положительные решения о выдаче квот, заранее зная о недостоверности сведений об адресах пребывания и работы иностранцев.



По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. По данному факту возбуждены уголовные дела, согласно статьям 322.1 ("Организация незаконной миграции") и 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения").

Сейчас по месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В России продолжается ужесточение ответственности в сфере нелегальной миграции. Так, думский комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и незаконную регистрацию иностранцев.

Также Госдума одобрила в первом чтении проект о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

