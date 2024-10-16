ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в России.

Инициатива изначально была направлена в нижнюю палату парламента вместе с пакетом других предложений, связанных с улучшением миграционной политики. Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также вице-спикер палаты парламента и глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

Володин утверждал, что весь пакет предложений будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря 2024 года. По его словам, изменения помогут противодействовать организации незаконной миграции на территории России, позволит ужесточить наказание за совершение преступлений в этой сфере, а также поспособствует обеспечению общественной безопасности.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции. Авторы законопроекта уточняли, что в стране миграция в основном обусловлена экономическими и социальными факторами. При этом специфика нелегальной миграции связана с коррупционной направленностью.

