Проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги внесен в ГД

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В Госдуму направили законопроект, который предлагает лишить выданного гражданства РФ за нарушение присяги. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Это предложение было вынесено депутатами нижней палаты парламента Михаилом Матвеевым и Сергеем Обуховым (представляют партию КПРФ), а также Олегом Ниловым и Михаилом Делягиным (от фракции "Справедливая Россия – За правду").

"Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации", – сказано в тексте законопроекта.

Ранее на заседании коллегии МВД Владимир Путин распорядился пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, выросло в РФ на 75%. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло до 21,9 тысячи.

В связи с этим Краснов рекомендовал региональным прокурорам разработать сбалансированные решения, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Он призвал их подумать об обеспечении безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.

