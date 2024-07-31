Депутаты во главе с Володиным внесли в ГД проект о воинской обязанности для новых граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Группа депутатов Госдумы, среди которых представители всех фракций, вместе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение ГД законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Настоящий законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение "новыми гражданами" России конституционной обязанности по защите Отечества", – указано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может стать основанием для прекращения гражданства РФ. Кроме того, органы внутренних дел должны будут предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России.

Законопроект включен в проект порядка работы Государственной думы на 31 июля 2024 года для рассмотрения в первом чтении и в целом.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в ГД предложение о синхронизации процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет. Эта и другие поправки направлены на предупреждение преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.

Также председатель Следкома озвучил ряд мер, которые будут более четко контролировать иностранцев во время их пребывания на территории России и отъезда из страны. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан.