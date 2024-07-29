ГД рассмотрит поправки об увеличении срока службы для новых граждан России

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Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и о повышении призывного возраста для новых граждан России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки связаны с инициативами ГД об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами страны. Согласно действующему графику работы Госдумы, весенняя сессия палаты парламенты продлится до 4 августа.

В свою очередь, председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта российского гражданина. Поручение дано вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, первому замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информполитике Александру Хинштейну.

В России может появиться "Кодекс мигранта". Сформировать документ предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. С его слов, кодекс станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются работать в России. Документ будет основан на законодательных инициативах ЛДПР, разработанных с учетом пожеланий россиян.

