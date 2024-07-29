ЛДПР предложила разработать и принять "Кодекс мигранта" в России

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В России может появиться так называемый Кодекс мигранта. Сформировать обязательный набор правил поведения для иностранцев предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции, посвященной результатам работы фракции в Госдуме за весеннюю сессию.

По его словам, кодекс станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются "честно трудиться на благо России". Документ будет основываться на законодательных инициативах партии, разработанных на основе пожеланий граждан РФ.

"Мы готовы обсудить содержание Кодекса мигранта и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также с органами правопорядка и власти", – цитирует Слуцкого ТАСС.

Он также добавил, что кодекс будет включать в себя свод правил, среди которых обязательное знание русского языка, уважение к культуре и традициям РФ, а также соблюдение правил поведения в общественных местах.

Кроме того, иностранный гражданин должен официально трудоустроиться, платить налоги, иметь страховку от риска депортации или выдворения, пройти дактилоскопическую, геномную регистрацию и психическое тестирование.

Между тем Следственный комитет России предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. Помимо этого, обеспечением трудовых мигрантов жильем и созданием финансового депозита на случай выдворения из страны должны заниматься работодатели.

В рамках другого предложения иностранцам хотят выдавать российский паспорт с одновременной постановкой их на воинский учет, а также обязать мигрантов получать российские сим-карты.