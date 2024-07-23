Число совершенных нелегалами преступлений выросло в РФ более чем втрое за год

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Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в России в 2023 году более чем втрое по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствует информация в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385). Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ (с 1 787 до 6 082). Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов", – говорится в публикации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществляется контроль за организациями, которые берут к себе иностранных рабочих. Также председатель попросил руководителей регионов доложить о криминогенной ситуации в миграционной сфере в субъектах.

Ранее Госдума приняла на пленарном заседании одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Спикер ГД Вячеслав Володин, в свою очередь, обратился к депутатам с инициативой о подготовке постановления о запросе у российского правительства предложений по дальнейшему установлению порядка в сфере миграции.

