СК предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами

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Следственный комитет РФ предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами для совершенствования миграционного законодательства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Помимо этого, по мнению СК, обеспечением трудовых мигрантов жильем и созданием финансового депозита на случай выдворения из страны должны заниматься работодатели.

В рамках другого предложения иностранцам хотят выдавать российский паспорт с одновременной постановкой их на воинский учет, а также обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в РФ и пользоваться ими.

Кроме того, СК призвал законодательно закрепить в Уголовном кодексе среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев их нелегальное пребывание в России.

Между тем число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в России в 2023 году более чем втрое по сравнению с 2022 годом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществляется контроль за организациями, которые берут к себе иностранных рабочих.

Также он попросил руководителей регионов доложить о криминогенной ситуации в миграционной сфере в субъектах.