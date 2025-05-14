В МВД рассказали, что россиянам не требуется новая регистрация внутри региона

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При переезде в пределах одного региона гражданам РФ не надо переоформлять регистрацию по новому адресу. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

При этом, согласно миграционному законодательству, при переезде в другой регион более чем на 90 дней необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания, даже в том случае, если у россиянина есть постоянная прописка в родном регионе.

Также ведомство отметило, что владелец купленной квартиры может не регистрироваться в ней, если не намерен там проживать. Однако при проживании в приобретенной квартире нужно обязательно зарегистрироваться.

Ранее группа депутатов от партии "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и жительства.

Как считают авторы инициативы, актуальность проекта связана с необходимостью перехода к добровольному порядку регистрации, который заменит постоянную или временную.

Между тем в России ужесточили получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). В МВД пояснили, что теперь для получения разрешения на РВП без учета квоты будет недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории страны.

