В ГД внесен проект о добровольной регистрации по месту пребывания и жительства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов от партии "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и жительства. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как считают авторы инициативы, актуальность проекта связана с необходимостью перехода к добровольному порядку регистрации, который заменит постоянную или временную.

"Существующая система обязательной регистрации зачастую не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан. Многие арендодатели отказываются оформлять регистрацию по адресу принадлежащих им квартир", – говорится в пояснительной записке проекта.

По словам авторов, это приводит к тому, что граждане, у которых нет законного права на проживание в арендуемом жилье, не могут зарегистрироваться и рискуют получить штраф.

Ранее в России ужесточили получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Соответствующий закон вступил в силу с 25 января.

В МВД пояснили, что теперь для получения разрешения на РВП без учета квоты будет недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории страны.

