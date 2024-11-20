В МВД заявили, что в паспорте россиянина должны быть две обязательные отметки

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В паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки, сообщает RT со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД.

При выдаче или замене паспорта должны стоять отметки о регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности.

В паспорт также могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями. К примеру, это могут быть данные о группе крови или об идентификационном номере налогоплательщика.

По желанию гражданина в паспорт могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспорта, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.

Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий возможность подачи заявления на оформление российского гражданства по рождению в электронной форме.

Авторы инициативы считают, что данная мера позволит сократить временные, организационные и иные издержки для граждан, которые предусмотрены в связи с необходимостью присутствия заявителя как при подаче заявления, так и при получении результата его рассмотрения.

