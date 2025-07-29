МВД опровергло данные о возможном запрете авто с правым рулем в РФ

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Сведения о том, что в России собираются запретить автомобили с правым рулем, не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, СМИ начали распространять слухи о том, что в якобы планируемом проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года" будет запрещена покупка, продажа и эксплуатация таких машин.

Волк пояснила, что основной упор будет сделан на информирование водителей транспортных средств этой категории, а также на разработку методов, которые позволят авто и дорожной инфраструктуре лучше взаимодействовать с учетом ПДД.

Она призвала журналистов и блогеров внимательно изучать нормативные акты МВД России и избегать их неправильного толкования. За разъяснениями можно обратиться в пресс-центр ведомства, отметила Волк.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон, предполагающий лишение водительских прав за прием медицинских препаратов, вызывающих лекарственное опьянение. Речь идет о лекарствах, не содержащих спирт и не относящихся к группам наркотических и психотропных. Точный список должно утвердить правительство.