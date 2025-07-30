Росстандарт назвал запрещенные к ввозу марки китайских грузовиков

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В Россию запрещено импортировать китайские грузовики Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"По результатам проверок защитительная оговорка технического регламента применена в отношении грузовиков Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4, документы об оценке соответствия которых выданы в других государствах – членах Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Ограничения также введены в отношении шасси Foton типа M4L.

В ведомстве отметили, что причиной запрета стали нарушения обязательных требований, которые представляют угрозу жизни и здоровью водителей грузовиков и других участников движения. Среди подобных нарушений – несоответствие требованиям эффективности тормозной системы и уровня звука, который излучает транспортное средство.

Ранее компания "Киа Россия и СНГ" отозвала 55,35 тысячи автомобилей в России из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке. По данным Росстандарта, из страны будут отозваны кроссоверы Kia Sorento, хетчбэки Soul и седаны Cerato, выпущенные с 2010 по 2016 год. Ведомство разместило VIN-коды автомобилей, владельцам которых необходимо посетить дилеров.