Kia отозвала более 55 тысяч автомобилей в России

Фото: 123RF/po6bi4

Компания "Киа Россия и СНГ" отзывает 55,35 тысячи автомобилей в России из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

По данным ведомства, из страны будут отозваны кроссоверы Kia Sorento, хетчбэки Soul и седаны Cerato, выпущенные с 2010 по 2016 год. Росстандарт разместил VIN-коды автомобилей, владельцам которых необходимо посетить дилеров.

Как подчеркнуло ведомство, у этих машин существует риск появления замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU). Специалисты дилерских центров бесплатно заменят два предохранителя и нанесут на их крышку корректные стикеры.

Ранее Kia Motors зарегистрировал в России пять товарных знаков. Речь шла о Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus. Второй товарный знак был зарегистрирован по 12 классу МКТУ, охватывающему автомобили, их аксессуары и запасные части.