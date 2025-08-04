МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила, что ведомство не выступало с инициативой об ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами.

Волк указала на то, что соответствующая информация появилась в понедельник, 4 августа, в СМИ. Однако, по ее словам, ведомство выступает против подобных ограничений.

Представитель МВД России добавила, что вся информация о предложениях ведомства размещается на официальных ресурсах.

Ранее Волк опровергла информацию о якобы планируемом проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в рамках которого будет запрещена продажа, покупка и эксплуатация машин с правым рулем.

Волк объяснила, что упор будет сделан на информирование водителей транспортных средств этой категории, а также на разработку методов, которые позволят авто и дорожной инфраструктуре лучше взаимодействовать с учетом ПДД.

