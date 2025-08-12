Два новых разворота появились на Садовом кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Два новых разворота открыли на Садовом кольце. Они были созданы в рамках проекта Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по изменению разметки, передает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Один из новых разворотов появился перед проспектом Академика Сахарова и ведет на внешнюю сторону Садового кольца. Теперь автомобилисты могут свернуть на Большую Спасскую улицу и 1-й Коптельский переулок, после чего выехать на проспект Мира.

Второй разворот обустроили на том же участке, однако он направлен на внутреннюю сторону Садового кольца. Проезжая по нему, водители будут поворачивать на Мясницкую улицу. Изменения схемы позволили разгрузить Орликов переулок и улицу Сретенку.

"Теперь водители могут сократить перепробег до 1,6 километра, а время в пути – на 4–5 минут в зависимости от маршрута", – подчеркнул Ликсутов.

Протяженность отдельного ряда для разворота составляет не менее 150 метров. Такая длина позволит избежать задержек в движении автомобилей, следующих прямо по кольцу.

При этом специалистам не потребовалось расширять проезжую часть. На Садовом кольце не ездят грузовые автомобили, а легковые могут свободно передвигаться по существующим полосам.

Также ведомство уточнило, что светофоры, установленные на участке, дополнят секциями для сигнала разворота, что позволит автомобилям разворачиваться только в разрешенном направлении и не создавать помех для других направлений.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы строится новый путепровод, который свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе. Длина конструкции составит 370 метров. Она протянется от Анадырского до Хибинского проезда и соединит собой Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы.

