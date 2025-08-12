12 августа, 10:31Мэр Москвы
Собянин: новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе
Новый строящийся на северо-востоке Москвы путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Глава города уточнил, что длина конструкции составит 370 метров. Она протянется от Анадырского до Хибинского проезда и соединит собой Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы.
"Новый путепровод спроектирован в форме подковы: так мы сохраняем важные объекты – пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники – объект культурного наследия и храм святителя Макария", – подчеркнул мэр столицы.
В настоящее время, по его словам, специалисты подготавливают площадку и временные подъездные дороги. После завершения строительства запланировано благоустройство и озеленение территории.
Ранее Собянин запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген (ТиНАО) с выездом на Калужское шоссе. Отмечается, что объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро, а также улучшат обслуживание прилегающей территории.
