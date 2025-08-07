Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве продолжается строительство улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в рамках реализации проекта на участке появятся почти 6 километров новых дорог, 5 подземных пешеходных переходов и очистное сооружение, пройдет реконструкция улиц Сельскохозяйственной и Декабристов.

"Обновим и проложим 95,5 километра инженерных коммуникаций и благоустроим прилегающие территории", – уточнил градоначальник.

По его словам, работы выполнены почти на 70%. Полностью завершить их планируют до конца 2025 года.

Строительство улично-дорожной сети позволит снизить загруженность прилегающих дорог, сделать передвижения по городу проще, быстрее и комфортнее. Также жители районов Свиблово, Останкинского, Отрадное и Южное Медведково получат более удобную и современную транспортную сеть, которая свяжет между собой жилые кварталы, новые застройки, промышленные зоны и бизнес-центры.

Ранее сообщалось, что путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 на финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на треть. Участок снизит нагрузку на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД. Кроме того, благодаря ему появится комфортная связь Варшавского шоссе с Калужским и Киевским шоссе.