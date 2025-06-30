Готовность моста-паруса в районе Новозаводской улицы превысила 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы продолжается строительство масштабного моста-паруса в районе Новозаводской улицы. Готовность объекта уже превышает 15%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Длина моста составит 250 метров, а ширина – почти 30 метров. На нем будет организовано четырехполосное движение в обоих направлениях, а для пешеходов предусмотрят тротуары.

Объект возведут без традиционного метода надвижки пролетного строения, отметил вице-мэр. Вместо этого создали временный мост-стапель, похожий на строительные леса. С его помощью конструкции пролетного строения будут собирать "в навес" с помощью кранов.

"Такой способ позволяет вести работы без остановки навигации электросудов по Москве-реке", – пояснил Ефимов.

В настоящее время на участке строительства, расположенном в русле Москвы-реки, отсыпаны два полуострова с временными опорами для монтажа пролетного строения. Впоследствии над одной из опор будущего моста будет установлен пилон высотой 86 метров.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина вопросам качества и безопасности инженерных сооружений в городе уделяется повышенное внимание. В частности, на каждом этапе строительства осуществляется контроль со стороны Мосгосстройнадзора, подчеркнул глава ведомства Антон Слободчиков.

Инспекторы тщательно проверяют надежность и прочность возводимых мостов. Всего с момента начала работ на объекте было проведено три выездных проверки, в том числе с привлечением специалистов из Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

"Они осуществили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия выполненных работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям", – указал Слободчиков.

В будущем в рамках отдельного проекта планируется провести капитальный ремонт Новозаводской улицы. Там будут построены и реконструированы улично-дорожная и инженерная сети.

Всего в 2025 году в Москве капитально отремонтируют пять мостов. Например, в парке "Серебряный бор" обновят три пешеходных моста на озере Бездонном. Там отремонтируют железобетонные конструкции, заменят полотно и ограждение.

На Новоарбатском мосту обновят асфальт, гидроизоляцию и систему водоотведения, приведут в порядок гранитные лестницы. На Ростокинском акведуке проведут капремонт с реставрацией.

