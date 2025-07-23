На Третьем транспортном кольце асфальт обновили на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили на 70% работу по обновлению асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание", – цитирует его пресс-служба КГХ.

Он напомнил, что соответствующие мероприятия проводятся каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Всего на ТТК, который является второй по длине ключевой кольцевой магистралью, планируется отремонтировать 16 участков общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров.

К настоящему моменту работы завершены на 9 объектах, среди которых Остаповская развязка, Автозаводская улица в пределах ТТК, отрезок от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, а также участки внешнего и внутреннего кольца от Волгоградского проспекта до Автозаводской улицы в обоих направлениях.

Сейчас работы продолжаются на участке от Комсомольского проспекта до Бережковского моста и в Гагаринском тоннеле. Всего к ремонту были привлечены свыше 200 специалистов и более 100 единиц спецтехники. В ведомстве пояснили, что одной из причин, по которой требуется ремонт дорог, является появление колейности, которая возникает из-за интенсивного движения. Она делает дороги неудобными и опасными.

Все работы по ремонту дорожного покрытия обычно проводятся в ночное время, когда снижается трафик. Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала специалисты снимают старое покрытие, затем ремонтируют колодцы и дождеприемники. После этого идут укладка нового асфальта и нанесение разметки.

В 2025 году в Москве планируется отремонтировать более 700 улиц и прилегающие к ним территории. Это на порядок больше, чем в 2024-м. Как рассказал Сергей Собянин, особое внимание уделят одновременному обновлению трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Еще работы запланированы на Новорязанском и Осташковском шоссе, а также улицах Бутырской и Дубнинской.