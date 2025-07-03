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Новости

03 июля, 12:15

Транспорт

Столичные власти уделят особое внимание ремонту магистралей в 2025 году

Столичные власти уделят особое внимание ремонту магистралей в 2025 году

На Чистопрудном бульваре завершили реконструкцию трамвайного разворотного кольца

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Москвичам рассказали об изменении схемы движения трамваев

Более 700 улиц и прилегающие к ним территории отремонтируют в Москве в 2025 году. Это на порядок больше, чем в 2024-м.

Как рассказал Сергей Собянин, в центре внимания – обновление сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Еще работы запланированы на Новорязанском и Осташковском шоссе, а также улицах Бутырской и Дубнинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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