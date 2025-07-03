Столичные власти уделят особое внимание ремонту магистралей в 2025 году

Более 700 улиц и прилегающие к ним территории отремонтируют в Москве в 2025 году. Это на порядок больше, чем в 2024-м.

Как рассказал Сергей Собянин, в центре внимания – обновление сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Еще работы запланированы на Новорязанском и Осташковском шоссе, а также улицах Бутырской и Дубнинской.

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