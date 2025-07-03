В Госдуме предложили вернуть скидку 50% на оплату административных штрафов

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий скидку 50% на административные штрафы в случае их оплаты в течение 20 дней. Об этом сообщает глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что скидка 50% на протяжении многих лет действовала в России, но с 1 января 2025 года она была уменьшена до 25%. Однако практика показывает, что повышенная скидка на оплату штрафов увеличивает их собираемость, а также снижает судебную и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании.

Ранее Нилов выступил с инициативой лишить прав на срок до двух лет за создание помех движению машины скорой помощи. Депутат считает подобные действия с врачебными авто глумлением и издевательством, которые могут привести к тому, что медики не смогут вовремя добраться до пациента или не довезут его до больницы.

