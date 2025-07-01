Собянин ввел штрафы за непредоставление данных о местоположении коммуникаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о штрафах за непредоставление информации о наземных и подземных коммуникациях и сооружениях. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь застройщики и технические заказчики обязаны предоставлять все данные о тепловых сетях, газопроводах, линиях электропередачи, канализации и других инженерных сетях, которые прокладываются под землей или на поверхности.

Вводится административная ответственность за непредоставление таких данных. Гражданам грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Москве в 2025 году планируется обновить 28 километров коллекторов. Это позволит продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Работы планируется завершить на 10 коллекторах, включая "Теплый Стан" и "Лужники", а также комплекс "Ярцевский".

