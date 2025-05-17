Сергей Собянин рассказал, как городские службы заботятся о Москве и ее жителях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники городских служб круглосуточно обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения в домах, а также поддерживают чистоту и порядок на улицах, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Некоторые аспекты их деятельности заметны невооруженным глазом, другие же скрыты от жителей города, подчеркнул мэр. Например, мобильная лаборатория ГУП "Моссвет" в темное время суток проверяет уровень освещенности улиц.

В свою очередь, специалисты АО "Мосгаз" с помощью рентгеновских и ультразвуковых методов контролируют качество сварных соединений в новых или модернизированных газопроводах.

Вместе с тем столичные энергетики уделяют особое внимание чистоте электрических трансформаторов, подчеркнул градоначальник. В ПАО "Россети Московский регион" недавно начали использовать новый метод сухой очистки, который позволяет избежать отключения потребителей.

Спецтехника "Посейдон" же, принадлежащая АО "Москоллектор", очищает вентиляционные шахты в коммуникационных коллекторах, где проходят силовые кабели, трубопроводы отопления, водоснабжения и линии связи.

В то же время для выявления дефектов дорожного покрытия используется передвижная лаборатория ГБУ "Автомобильные дороги". Она работает в ночное время, чтобы не создавать неудобств для водителей, обратил внимание Собянин.

Кроме того, лаборатории АО "Мосводоканал" следят за качеством воды на каждой станции водоподготовки. Более 500 автоматических анализаторов непрерывно мониторят состояние воды на всем пути к потребителям.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва входит в тройку самых освещенных городов планеты. С 2011 года установлено 478 тысяч светильников, включая современные энергоэффективные и умные системы управления.

При этом число зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в четыре раза, достигнув 2,3 тысячи. Среди них – 23 моста с подсветкой "самоцветы" и улицы Садового кольца в золотых тонах.