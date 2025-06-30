Володин: в июле вступает в силу комплекс мер по защите россиян от мошенников

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Новые законы, касающиеся усиления контроля за мигрантами, ужесточения наказаний за раскрытие банковской тайны и внедрения дополнительных инструментов защиты от мошенничества, вступают в силу в июле. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, передает aif.ru.

В частности, с 1-го числа следующего месяца ужесточатся требования к услугам связи для мигрантов. Операторы не смогут обслуживать иностранцев, если те не прошли идентификацию в салоне связи и не предоставили нужные данные, отметил депутат.

Также услуги связи будут недоступны, если у мигранта не расторгнуты предыдущие договоры и количество используемых сим-карт превышает лимит в десять штук.

В соответствии с новым законом, с этого же дня данные о прохождении мигрантами процедуры дактилоскопической регистрации будут включены в единый реестр сведений о населении.

Также в этот список войдут сведения о выдаче иностранным гражданам документов, данные о выдаче документов, подтверждающих прохождение обязательной дактилоскопии. Володин обратил внимание, что это требование касается иностранных граждан, которые прибывают в Россию на срок более 90 дней.

Согласно еще одному нововведению, с начала месяца системно значимые банки должны будут предоставлять клиентам, получающим социальную поддержку, специальные счета и депозиты с более высокими процентными ставками.

Каждый гражданин сможет открыть один счет и один вклад, сумма которого не превысит 50 тысяч рублей. При этом процентная ставка по вкладу должна быть не меньше максимальной ставки по депозитам для физических лиц на срок до одного года и составлять не менее половины ключевой ставки.

Открытие и обслуживание социального счета с остатком до 20 тысяч рублей будет осуществляться бесплатно, подчеркнул спикер ГД.

Иноагентов смогут привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности заочно. Причем это касается и правонарушений, совершенных за границей.

"Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов (вступил в силу 24 июня)", – отметил Володин.

В свою очередь, с 5 июля в России ужесточается наказание за раскрытие банковской тайны. Теперь за незаконное получение и распространение коммерческой, налоговой и банковской информации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафа в размере до 5 миллионов рублей.

В этот же день вдвое увеличивается максимальная сумма страховой выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова полиции, подметил парламентарий. По его словам, в случае разногласий между участниками аварии, при условии фиксации повреждений с помощью фотофиксации, максимальная сумма выплаты составит 200 тысяч рублей.

С 28 июля в России вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны на товарах с географическими указаниями. Этот закон призван защитить данные отметки на производимых товарах, заключил Володин.

В России также могут ужесточить основания для лишения мигрантов гражданства. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Документ предполагает лишение гражданства в том числе за сексуальные преступления и агитацию к терроризму.

Помимо этого, недавно Госдума направила в МВД предложение о высылке из России семей иностранцев, чьи дети не ходят в школу. В настоящее время общее количество детей мигрантов, не посещающих школу, уже достигло 50%. Это не только препятствует интеграции молодого поколения в общество, но и создает риски для социальной стабильности и безопасности, пояснили авторы инициативы.