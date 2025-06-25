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25 июня, 13:33

Политика

В ГД внесен проект о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В России могут ужесточить основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что граждане сами неоднократно поднимали данный вопрос и просили расширить перечень. Новый документ предполагает лишать гражданства в том числе за:

  • сексуальные преступления (в соответствии со статьей 132 УК РФ);
  • агитацию к терроризму, его оправдание или пропаганду (205 УК РФ);
  • конфиденциальную связь с иностранными государствами либо международными организациями, угрожающую безопасности России (275.1 УК РФ);
  • поддержку объединений, с которыми Россия не сотрудничает, или иностранных госорганов (284.3 УК РФ);
  • помощь врагу в действиях против безопасности России (276.1 УК РФ);
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики (282.4 УК РФ);
  • призывы к действиям, направленным против безопасности России (280.4 УК РФ);
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (274.1 УК РФ).

Володин считает, что этот законопроект не только поможет создать эффективный механизм лишения гражданства, но и защитит национальную безопасность.

Принятые ранее законы в сфере миграции уже заработали и начали менять ситуацию, отмечал ранее председатель ГД. Всего с 2024 года было принято 16 таких законов. Самым результативным стал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

Тем не менее парламентарии продолжают работать в данном направлении. Например, недавно Госдума направила в МВД предложение о высылке из России семей иностранцев, чьи дети не ходят в школу.

В настоящее время общее количество детей мигрантов, не посещающих школу, уже достигло 50%. Это не только препятствует интеграции молодого поклонения в общество, но и создает риски для социальной стабильности и безопасности, пояснили авторы инициативы.

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