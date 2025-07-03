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03 июля, 07:30

Политика

ГД выступила за запрет укладки асфальта в непогоду

ГД выступила за запрет укладки асфальта в непогоду

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Асфальтирование дорог в непогоду хотят запретить законодательно. Госдума направила письмо в министерство строительства и ЖКХ с предложением внести изменения в свод правил об автомобильных дорогах. Депутаты требуют запретить укладку асфальтобетона в дождливую или снежную погоду.

По словам авторов письма, подобные случаи – не редкость. Это вызывает возмущение, так как многие понимают, что такое покрытие прослужит считанные месяцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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