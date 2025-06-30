Пасечник заявил о полном освобождении ЛНР

Фото: министерство обороны РФ

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория <…> полностью освобождена, (на. – Прим. ред.) 100%", – отметил он.

Минобороны России пока официально не подтвердило эту информацию.

Ранее военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также подразделения Вооруженных России смогли взять под контроль населенный пункт Дылеевка.

До этого российская армия освободила поселок Перебудова в ДНР и село Петровское в Харьковской области.

