30 июня, 22:09Политика
Пасечник заявил о полном освобождении ЛНР
Фото: министерство обороны РФ
Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория <…> полностью освобождена, (на. – Прим. ред.) 100%", – отметил он.
Минобороны России пока официально не подтвердило эту информацию.
Ранее военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также подразделения Вооруженных России смогли взять под контроль населенный пункт Дылеевка.
До этого российская армия освободила поселок Перебудова в ДНР и село Петровское в Харьковской области.