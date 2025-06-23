23 июня, 10:42Политика
Пушилин сообщил об освобождении населенных пунктов ДНР, из которых контрнаступали ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
С освобождением поселка Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военнослужащие очистили все населенные пункты, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали контрнаступление в 2023 году. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов: это Ульяновка, это Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова – населенный пункт, он на русском называется Перестройка, если перевести", – сказал Пушилин.
Он уточнил, что, наступая с этих позиций, ВСУ сформировали Времевский выступ. Сейчас это освобожденная территория ДНР, резюмировал глава региона.
Российская армия освободила поселок Перебудова 22 июня. Сделать это удалось в результате действий подразделений группировки войск "Восток", уточнили в Минобороны. Вместе с тем бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника и освободили село Петровское.
Кроме того, в республике был освобожден населенный пункт Зеленый Кут. Также солдаты ВС РФ нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, из-за чего украинская сторона потеряла до 520 человек и шесть боевых бронированных машин.
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