Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР) и село Петровское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поселок Перебудова удалось взять под контроль в результате действий подразделений группировки войск "Восток", уточнило оборонное ведомство. Тем временем бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника и освободили село Петровское.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР. Контроль над поселком удалось установить благодаря активным и решительным действиям солдат из подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, в результате действий этих же бойцов был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в республике. Также солдаты ВС РФ нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, из-за чего украинская сторона потеряла до 520 человек и шесть боевых бронированных машин.