Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили еще один населенный пункт, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Ульяновку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Контроль над поселком был установлен в результате активных и решительных действий солдат из подразделений группировки войск "Центр", подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне, 14 июня, бойцы "Центра" провели еще одну операцию по освобождению, в ходе которой был отбит населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Также солдаты ВС РФ нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ.

В результате украинская сторона потеряла до 520 человек, шесть боевых бронированных машин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

До этого подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. При этом ВСУ только на этом участке в период с 30 мая по 6 июня лишились свыше 1 240 военных и 21 бронемашины.