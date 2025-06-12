ВС РФ освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Петровского (украинское название – Орехово) и село Алексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что два населенных пункта были взяты под контроль подразделениями российской группировки войск "Центр". Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне действий группировки потеряли до 500 военных. Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 1 380 солдат.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. При этом ВСУ только на этом участке в период с 30 мая по 6 июня лишились свыше 1 240 военных и 21 бронемашины.

До этого Власти Харьковской области приняли решение об эвакуации людей из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Граждан, в частности, начали эвакуировать из сел Барановка, Сподобовка, Новониколаевка, Березовка, Дуванка, Федоровка и Староверовка.