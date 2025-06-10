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10 июня, 20:42

Политика

В Харьковской области эвакуируют жителей семи населенных пунктов

Фото: 123RF/slava2271

Власти Харьковской области приняли решение об эвакуации людей из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале.

Он уточнил, что граждан будут эвакуировать из сел Барановка, Сподобовка, Новониколаевка, Березовка, Дуванка, Федоровка и Староверовка.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области покинуть прифронтовые и потенциально прифронтовые зоны. Она рекомендовала гражданам позаботиться о своей безопасности и "быть реалистами".

До этого власти указанного украинского региона объявили срочную эвакуацию из 202 населенных пунктов. Уточнялось, что 60% жителей этих зон уже покинули свои дома.

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