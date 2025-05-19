Срочную эвакуацию объявили в 202 населенных пунктах Сумской области Украины

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Власти Сумской области Украины объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов региона, сообщает News.ru со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Григорова.

По данным властей, более 60% жителей этих территорий уже покинули свои дома. В частности, из Белопольского и Ворожбянского районов за последние сутки выехали еще 65 человек. Но в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, остаются 3 835 человек.

Ранее на Украине была объявлена срочная эвакуация городов Белополье и Ворожба.

В апреле российские силы смогли освободить населенные пункты Басовка и Журавка в Сумской области. Там позже, в конце мая, подразделения группировки "Север" Вооруженных сил России смогли установить контроль над населенным пунктом Марьино.

